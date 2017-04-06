يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور

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مشاهد قليلة وأدوار ثانوية، ولكنها تظل محفورة في أذهان الجمهور، فأصبح وجوده في أي فيلم إضافة كبيرة للعمل، بالرغم من قلة مساحة دوره إلا أنه استطاع أن يلفت نظر الجمهور بتلقائيته وخفة ظلة، ولعل أبرز أدواره في السنين الأخيرة كان دور "غريب" في فيلم "كتكوت".

هو الفنان حسن عبد الفتاح الذي لا يعرف الكثير من الجمهور عنه سوى أعماله التليفزيونية والسنيمائية، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عنه:

كان حسن عبد الفتاح يعمل بشركة مصر للألبان والأغذية، وكان ذو حضور قوي في حفلات ورحلات الشركة، ولكن كرهه للروتين الحكومي جعله يستقيل منها، ويتجه للعمل في الوسط الفني.

دخل الفن من باب الغناء، حيث تقدم لاختبارات الوجوه الجديدة في فرقة الفنان محمد صبحي، بحثاً عن فرصة لإظهار موهبته الغنائية، لكنه انخرط في التمثيل ووجد نفسه في هذا الطريق، والذي بدأه بمسرحية "بالعربي الفصيح".

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بدأ يلمع كنجم في الأدوار الخفيفة منذ عام 2002، بمشاركته في فيلم "اللي بالي بالك"، مع الفنان محمد سعد، حتى أصبح وجهًا مألوفًا في الكوميديا، وزاد عدد مشاركاته حتى وصل إلى ما يقرب من 100 مشاركة في أعمال متنوعة.

يري أن دور "السنيد" خفيف الظل يناسبه أكثر من خوض تجربة البطولة المطلقة، مشيرًا خلال أحد حوارته الصحفية لتلقيه عرض منحه فرصة البطولة المطلقة، لكنه رفض لأن تجارب زملائه التي سبقته لم تحقق النجاح المنشود في "شباك التذاكر"، فاضطروا للعودة من حيث بدأوا مجددًا، لافتًا إلى تجربة الفنان ماجد الكدواني، في فيلم "جاي في السريع"، ومحمد لطفي في فيلم "عبده مواسم"، وغيرهما.

كشف خلال حوار تليفزيوني عن تفاصيل مشهد "بللم"، الذي جمعه مع الفنان محمد سعد، وتقليدهما فيه لأغنية سيرة الحب لأم كلثوم في فيلم "كتكوت"، مشيرًا إلى أن في الأصل كان من المفترض قيامهما بغناء أغنية صعيدية وهي "سلم عليا"، وأثناء التحضير للمشهد سمعا أغنية أم كلثوم في الخلفية، ومن هنا جاء الارتجال في المشهد الذي يُعتبر من أهم مشاهد الفيلم.

ارتبط اسمه بالفنان محمد سعد، بسبب الأفلام العديدة التي ظهرها بها سويًا، وكان أبرزها "اللي بالي بالك" و"بوشكاش" و"كتكوت" و"تتح"، ويرى حسن عبد الفتاح أن محمد سعد هو "رقم واحد" في الكوميديا.