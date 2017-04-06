«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

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أكدت مصر للطيران اليوم مغادرة 19 طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية للشركة متجهة إلى المملكة العربية السعودية، لنقل أكثر من 3 آلاف معتمر وراكب إلى الأراضى المقدسة، بينهم 15 رحلة أقلعت من مطار القاهرة الدولى، و3 رحلات من مطار برج العرب الدولى، ورحلة واحدة من مطار شرم الشيخ الدولى.

وأوضحت الشركة أن الرحلال الـ19 أقلت 3847 راكبًا ومعتمرًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة والقاهرة والجيزة وبنى سويف والشرقية والغربية وأسيوط، مضيفة أن 13 رحلة أقلعت إلى مطار جدة لنقل 2463 راكبًا ومعتمرًا، حيث أقلعت من مطار القاهرة 10 رحلات، بينما أقلعت من مطار برج العرب رحلتين ورحلة واحدة من مطار شرم الشيخ الدولى.

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بينما أقلعت 6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1384 راكبًا ومعتمرًا، حيث أقلعت 5 رحلات من مطار القاهرة ورحلة واحدة من مطار برج العرب الدولى وعلى متنها 143 راكبًا.