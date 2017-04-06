حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة»

التحرير

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قالت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن كشك "مروة حزين عوض"، المعاقة، صدر له قرار إزالة بتاريخ 9/ 7/ 2016، وقامت إدارة الإشغالات بالتوجه لإزالته، حيث إنه يعيق حركة المرور بشارع 135 أمام المصانع.

وأضافت السيد فى تصريحات لـ"التحرير"، اليوم الخميس، أن الكشك كان متروكا ومجهولا منذ عام 2014 دون أي بضاعة أو ممارسة نشاط ومالكه غير معلوم، وعندما انتقل الحى لإزالته وجدوه خاليًا ومغلقا فتم نقل الكشك المصنوع من الصاج إلى جراج الحي لحين حضور صاحبه واستلامه.

وأوضحت لم يسأل أحد عن الكشك أو الطعن على قرار الإزالة حتى قام أحد العمال المنقولين من الحي بتصوير الفتاة ووضعها على صفحات الفيسبوك كنوع من الانتقام وإثارة البلبلة وتصدير مشهد أن الحي يزيل كشك لمعاقة حتي يثير الرأي العام ويختلق مشاكل، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تجاه من قام بهذا الفعل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وقالت إنها استقبلت صاحبة الكشك وأهلها بمكتبها اليوم، وتم توفير مكان آخر لوضع الكشك الخاص بها وفرشه بالبضاعة بناء على تعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية كمساهمة إنسانية في توفير مصدر دخل لها لكن فى مكان لا يسبب أزمة للمواطنين.