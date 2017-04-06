أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة»

Google+ Print
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن كشك "مروة حزين عوض"، المعاقة، صدر له قرار إزالة بتاريخ 9/ 7/ 2016، وقامت إدارة الإشغالات بالتوجه لإزالته، حيث إنه يعيق حركة المرور بشارع 135 أمام المصانع.

وأضافت السيد فى تصريحات لـ"التحرير"، اليوم الخميس، أن الكشك كان متروكا ومجهولا منذ عام 2014 دون أي بضاعة أو ممارسة نشاط ومالكه غير معلوم، وعندما انتقل الحى لإزالته وجدوه خاليًا ومغلقا فتم نقل الكشك المصنوع من الصاج إلى جراج الحي لحين حضور صاحبه واستلامه.

وأوضحت لم يسأل أحد عن الكشك أو الطعن على قرار الإزالة حتى قام أحد العمال المنقولين من الحي بتصوير الفتاة ووضعها على صفحات الفيسبوك كنوع من الانتقام وإثارة البلبلة وتصدير مشهد أن الحي يزيل كشك لمعاقة حتي يثير الرأي العام ويختلق مشاكل، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تجاه من قام بهذا الفعل خلال الأيام القليلة المقبلة.

شاهد أيضا

وقالت إنها استقبلت صاحبة الكشك وأهلها بمكتبها اليوم، وتم توفير مكان آخر لوضع الكشك الخاص بها وفرشه بالبضاعة بناء على تعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية كمساهمة إنسانية في توفير مصدر دخل لها لكن فى مكان لا يسبب أزمة للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي