9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع

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بعدما أنهت البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس على خسارة لرأس المال السوقي قدرها 2.3 مليار جنيه، جاءت ختام نتائج السوق لإجمالي جلسات الأسبوع محققة أرباحا بلغت 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 664.324 مليار جنيه.

وقال المحلل المالي إيهاب سعيد، إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 نجح فى معاودة صعوده بجلسات الأسبوع الماضى ليتجاوز مستوى المقاومه قرب 13200 نقطه ويقترب من مستوى المقاومه التالى قرب 13400 نقطه، ولكنه فشل فى الثبات أعلاه بفعل عمليت جنى الارباح التى تعرضت لها بعض الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى وكذلك المجموعه الماليه هيرميس القابضه ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 13098 نقطه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، 1.7 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 25 ألف جنيه، 58.4 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيمة بلغت 52.7 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 586 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1352 نقطة.

وقال إيهاب سعيد في تحليله لآداء مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه EGX70 فقد جاءت افضل نسبيا من نظيرتها القياديه وهو ما تجلى فى نجاح مؤشرها على تجاوز قمته السابقه قرب 570 نقطه ليقترب من اعلى مستوى سعرى له منذ فبراير 2015 عند 586 نقطه والاغلاق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه بدعم من الاداء الايجابى لبعض الاسهم الصغيره والمتوسطه لاسيما تلك الاسهم ذات الوزن النسبى العالى.

وعن اداء السهم مع أولى جلسات التداول والمفترض أن تكون يوم الثلاثاء القادم 11 ابريل، توقع إيهاب سعيد ان يعيد هذا السهم النظره الايجابيه للاكتتابات بعد الذكريات السيئه للمستثمرين مع الاكتتابات الماضيه، ليس فقط بسبب مضاعف الربحيه المنخفض والذى يتراوح حول 6 مرات ولا حتى حجم التوكيلات التجاريه الشهيره التى تمتلكها الشركه، ولكن بسبب ضمانة سعر السهم والذى كما سبق واشرنا يعد الاول من نوعه فى مصر، وهو ما قد يدفع السهم على الاداء بشكل جيد مع اولى ايام التداولات بما لا يقل عن فارق 10% عن سعر الطرح.

وفي النهاية توقع أداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالى، والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فالتركيز سيكون منصبًا على مستوى الدعم الجديد قرب 13100 نقطة، الذى إن فشل فى الثبات أعلاه فقد تتواصل الضغوط البيعية لتدفعه على مواصلة تراجعه فى اتجاه مستوى الدعم السابق قرب 12800 - 12750 نقطة، أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فالتركيز خلال الاسبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى المقاومه قرب 585 نقطة والذى ان نجح فى تأكيد تجاوزه لأعلى فنتوقع معه ان يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 600 - 605 نقطة.