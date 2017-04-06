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فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح

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فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح

مصراوي Masrawy

فرنسا تمنح وسام جوقة الشرف لناظر مدرسة

باريس - (أ ش أ):
منحت فرنسا، وسام جوقة الشرف بدرجة "فارس" لناظر قام بعمل بطولي بتصديه لهجوم مسلح على مدرسته الشهر الماضي بجنوب البلاد.

ومنحت وزيرة التعليم نجاة فالو- بالقاسم وسام وميدالية جوقة الشرف لـ"ايرفي بتزينات" ناظر مدرسة "ألكسي دو توكفيل"، وأثنت على تدخله السريع، قائلة: "ما فعلته لإحباط الخطة المريضة لهذا الشاب كان تصرف بطولي تماما".

وحرص الناظر خلال حفل تكريمه على إهداء الوسام إلى طلاب المدرسة وجميع العاملين فيها.

وكان إيرفي بتزينات، ناظر المدرسة الثانوية في بلدة جراس، أصيب بطلق ناري في الذراع بعدما حاول، يوم 16 مارس الماضي، التدخل لثني المهاجم عن مواصلة الاعتداء وهو طالب بالمدرسة، 16 عامًا، كان مسلحا ببندقية وعدة مسدسات.

واعتقلت الشرطة المشتبه فيه لدى وصولها إلى موقع الحادث الذي أسفر عن جرح أربعة طلاب، وهو قيد التحقيق إلى جانب شريك مشتبه به، وهو مراهق أيضا.

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