"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا

لاهاي - (أ ش أ):

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية،الخميس، إنها أجرت اتصالات أولية بالحكومة السورية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الهجوم الكيماوي الذي وقع مؤخرا في خان شيخون بادلب وأسفر عن مصرع أكثر من 86 شخصا.

وذكرت شبكة "إيه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المنظمة الدولية أوضحت في بيان أصدرته بهذا الصدد أنها تهيب بجميع الدول الأعضاء بها تقديم أية معلومات لديها تتعلق بهذا الهجوم الكيماوي.

وكشف البيان النقاب عن أن فريقا من الخبراء الفنيين التابعين للمنظمة الدولية يقوم في الوقت الراهن بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بهذا الهجوم، وذلك في إطار مهمة إيجاد الحقائق التي تجرى حول مايتردد من استخدام أسلحة كيماوية في الحرب الدائرة فى سوريا.