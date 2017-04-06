بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اعتذر نادي إنبى، عبر صفحته الرسمية، على موقع "فيسبوك"، عما بدر من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عمرو مرعي وصلاح سليمان، ضد أحد الصحفيين أثناء تأدية عمله، في مباراة إنبى وطنطا، التي أقيمت، اليوم الخميس، على ملعب طنطا، في إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري.

قال إنبي: "نادي إنبي يتقدم باعتذاره عما بدر من بعض لاعبيه، لمحاولتهما منع أحد الإعلاميين من تأدية عمله عقب مباراة الفريق مع نادي طنطا بطنطا، وإن النادى لم ولن يسمح في يوم ما بخروج أي أحد من تابعيه عن الروح الرياضية، ويحترم المنظومة الإعلامية بكامل عناصرها لدورها الفعال والمؤثر في توثيق المعلومة الصحيحة".