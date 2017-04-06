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سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير

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سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مشوار الدوري لا زال طويلًا، رافضًا الحديث عن حسم الأهلي للقب الدوري بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 58 نقطة. 

أضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، عقب نهاية لقاء فريقه أمام بتروجت، اليوم الخميس، أن ضغط المباريات وخوض لقاء كل 3 أيام يجبر الجهاز الفني على إجراء عملية تدوير بين اللاعبين.

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وأكد أن الفوز على بتروجيت هام في ظل إصرار اللاعبين على حسم البطولة لصالحهم، في ظل وجود منافسة من فريق المقاصة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وفاز الأهلي على بتروجت بهدفين دون رد أحرزهما سليماني كوليبالي ووليد سليمان، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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