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عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي

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عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي

التحرير

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أشاد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بالروح التي يتحلى بها لاعبو الأهلي، وإصرارهم على الفوز، ومواصلة المشوار نحو صدارة الدوري من أجل إحراز اللقب.

حرص وحيد على حضور لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام بتروجيت من ملعب السلام، اليوم الخميس، الذي انتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

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وأضاف وحيد، في تصريح صحفي، أن الأهلي فريق يملك روح الزعامة والبطولة، ويسعى دومًا من أجل الفوز والتتويج البطولات، مشيرًا إلى أن بتروجيت فريق مميز، ويقوده جهاز فني محترم، ويضم بين صفوفه لاعبين على مستوى جيد، لكن روح الأهلي وإصرار اللاعبين تمنح الفريق دومًا دوافع قوية من أجل الفوز ومواصلة الصدارة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يدعم بقوة فريق الكرة من أجل الفوز بالبطولات التي يشارك فيها، كما يدعم كل الألعاب في النادي، لتحقيق الإنجازات في إطار سياسة مجلس الإدارة، التي تعتمد على دعم كل الفِرق الرياضية حتى تحقيق الفوز في كل البطولات.

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التحرير

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