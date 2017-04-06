البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إن مباراة فريقه، اليوم الخميس، مع بتروجت، كانت أمام فريق مميز يمتلك جهاز فني كفء بقيادة المعلم حسن شحاتة.

وأكد البدري، في تصريح صحفي، أنه راضي عن أداء فريقه خاصة في الشوط الأول، الذي شهد ضغط الأهلي على الفريق البترولي، ما أتاح لكوليبالي إحراز الهدف الأول.

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وأضاف أن الشوط الثاني شهد واقعية في أداء الأهلي مما أدى لإضافة الهدف الثاني عن طريق وليد سليمان، موضحًا أن اللاعب سليماني كوليبالي حصل على دفعة معنوية كبيرة عقب تسجيله هدفين في مباراة الداخلية السابقة، وكان لابد من أن يشارك للحفاظ على معنوياته.

واختتم البدري: "الدوري مازال طويلًا ولم ينتهِ بعد".