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مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا

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مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا

التحرير

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قال أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي، إن اللاعب سليمان كوليبالي حصل على فرصته، واستطاع أن يستغلها جيدًا وينال ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

أضاف أيوب، في تصريح له، اليوم الخميس، أن أداء فريقه تغير في لقاء اليوم أمام بتروجت عن المباراة الماضية، بسبب اختلاف المنافس، ففريق بتروجت يلعب بتنظيم وتكتيك مختلف عن الداخلية.

وشدد على أن الفريق يعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وظهور ذلك على بعض اللاعبين أبرزهم عبد الله السعيد، مؤكدًا أن الأخير دوره مهم جدًا مع الفريق وتعرضه للإجهاد لن يقلل من هذا الدور.

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وذكر أن الفريق يركز في كل مباراة ويستعد جيدًا لكل لقاء، حتى يستطيع أن يحافظ على استمراره في القمة.

وفاز الأهلي على بتروجت بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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