حسن شحاتة عن خسارته من الأهلي: هي دي الكرة

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قال حسن شحاتة، المدير الفني لفريق بتروجت، إن فريقه كان يلعب لقاء، اليوم الخميس، أمام الأهلي بهدف الفوز ولا شيء آخر، لكن المباراة كانت صعبة لأن الأهلى متصدر البطولة، ويحاول أن يبتعد بالقمة ويحسم اللقب مبكرًا.

أضاف شحاتة، في تصريح صحفي: "حذرت اللاعبين من ضغط الأهلي وطالبتهم التركيز خلال الـ90 دقيقة وعدم الاحتفاظ بالكرة كثيرًا".

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وذكر: "هدف الأول جاء من الضغط وخطأ من الدفاع، رغم أنني خلال التدريبات حذرتهم من تكرار هذه اللعبة"، متابعًا: "حاولنا نكون منافس أمام الأهلي لكن هي دي كرة القدم، وللأسف الفريق يعاني من إصابات وغيابات أثرت عليه خلال المباريات الماضية".

واختتم: "جمعنا 8 نقاط من 4 مباريات وهذا ليس سيئًا، لكن سنحاول أن نحصد أكبر عدد من النقاط في المباريات المقبلة حتى نستطيع أن ندخل المربع الذهبي".