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سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم

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سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم

مصراوي Masrawy

مشروع الحزام الأخضر - ارشيفية

الخرطوم - (أ ش أ):
شارك سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول آسيا لدى السودان، وممثلو منظمات دولية، على رأسها البنك الدولي وعدد من المسئولين السودانيين، اليوم الخميس، في زراعة الأشجار بمنطقة الريفي الغربي لمحلية أمبدة، ضمن مشروع الحزام الأخضر، الذي أطلقه المجلس الأعلى لترقية البيئة الحضرية بولاية الخرطوم.

وقال السفير البريطاني مايكل آرون، إن الحزام الأخضر مشروع مهم ومتكامل، مؤكداً أهمية دور المجتمع المحلي بالمشاركة في المشروع وحمايته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

من جانبه أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة، إستيفن كوتسيس دعمه للمشروع، ومساندة السفارة لجميع المشروعات المميزة التي تساعد في تحقيق الأمن الغذائي.

وتعهَّد وزير الاستثمار السوداني مدثر عبدالغني، بدعم المشروع وجلب شركات للاستثمار فيه، مبرزا أن المشروع يعد واحداً من الخطط الذكية للخرطوم، في إطار الاهتمام بالريف وتنمية البيئة.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى لترقية البيئة عمر نمر، استهدافهم لزراعة 20 مليون شجرة في منطقة الحزام الأخضر، حتى نهاية عام 2020، موضحا أن عام 2017 سيشهد زراعة 6 ملايين شجرة يستفيد منها 400 ألف مواطن.

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