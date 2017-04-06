الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، إثبات نتائج التحاليل سلبية الـ 11 حالة المشتبه إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور بقليوب.

وأشار الطباح في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى سحب عينات من المرضي وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع تنسيق مديرية الطب البيطري لإرسال فرق فحص لتطهير المنطقة بمحيط منزل المصابين والمنازل المجاورة واتخاذ كافة التدابير تحسبًا لوجود لظهور أخرى بالمنطقة.

من جانبه أكد، الدكتور محمد النادي مدير مستشفى قليوب، أنه جرى تحويل 5 حالات من الـ 11 المشتبه إصابتهم بالفيروس إلى مستشفى حميات بنها، وجميعهم من أسرة واحدة، وهم تحت الملاحظة رغم إثبات نتائج التحاليل سلبية الإصابة.