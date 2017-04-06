ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية"

واشنطن – (أ ف ب)

ندد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشدة بموقف الرئيس السوري بشار الاسد المسؤول برأيه عن الهجوم "الرهيب" الذي يشتبه انه ارهابي الثلاثاء في سوريا، وألمح الى امكان اتخاذه اجراءات.

وصرح ترامب على متن الطائرة الرئاسية "ما فعله الاسد رهيب"، مضيفا "ما حصل في سوريا عار على الانسانية وهو في السلطة لذلك اعتقد ان شيئا لا بد ان يحصل"، لكنه رفض اعطاء ايضاحات حول ما يعتزم القيام به.