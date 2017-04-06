إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني

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فاز فريق إيبار على نظيره لاس بالماس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني.

سجل تياجو مانويل بيبي أول أهداف إيبار في الدقيقة 14، وأضاف ايثامي ارتيليس أوليفا، لاعب فريق لاس بالماس، هدفًا في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 24، بينما سجل ماوريسيو ليموس هدف لاس بالماس الوحيد في الدقيقة 62، واختتم ادريان جونزليس التسجيل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 66.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق إيبار إلى 47 نقطة في المركز السابع، بينما يتجمد رصيد فريق لاس بالماس عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.