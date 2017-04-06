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البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة.

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البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة.

تسود حالة من عدم الاستقرار على أسواق صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فقد الدولار أكثر من 10 قروش من قيمته، وهبوط سعر الشراء بالكثير بالبنوك لأول مرة منذ أسابيع إلى ما دون الـ18 جنيه، وفي أحدث بياناته، أفاد البنك المركزي المصري، بأن لديه تراجع 10 قروش خلال الأسبوع الجاري.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى انخفاض سعر الورقة الخضراء، محققاً 17.9856 جنيه للشراء، و18.0885 جنيه للبيع، مقابل 18.0872 جنيه و18.2035 جنيه على الترتيب يوم الأحد الماضي، حيث يعبر دولار المركزي عن السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد

ومن ناحية أخرى، كشف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق والشئون الخارجية، خلال تصريحات صحفية منذ أيام، عن توقعه بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديه إلى أكثر من 28.5 مليار دولار ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مارس 2011، لافتاً إلى أن يشهد الاحتياطي النقدي عن شهر مارس الماضي زيادة تصل إلى ملياري دولار دفعة واحدة ليسجل بذلك 28.5 مليار دولار من 26.5 مليار دولار فى نهاية فبراير الذي سبقه.

 

المصدر : مصرفايف

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