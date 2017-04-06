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البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني

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البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني

مصراوي Masrawy

البرلمان الأوروبي

ستراسبورج - (أ ش أ):

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، يدعو روسيا للإفراج الفوري عن المعارض ألكسي نافالني ورفاقه الذين اعتقلوا خلال تظاهرات الشهر الماضي.

وذكرت قناة "يورونيوز" أن القرار يعتبر الأحكام القضائية الصادرة بحقهم:"ذات دوافع سياسية، فهي تقصي نافالين عن الساحة السياسية ويقلص التعددية السياسية في الاتحاد الروسي".

وأوقفت الشرطة الروسية أكثر من ألف شخص في موسكو والعديد من المدن خلال مظاهرات مناهضة للفساد خرجت في 26 مارس الماضي، وأودع نافالني - الذي دعا إلى التظاهرات - في السجن لمدة 15 يومًا.

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مصراوي Masrawy

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