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شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية

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شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية شاهد فى دقيقة.. القصة الكاملة لمجزرة الكيماوى فى ريف إدلب السورية
تعرض عدد من المدنيين السوريين فى بلدة خان شيخون بمدينة إدلب السورية، لهجوم بغازات سامة أدت لمقتل 100 شخص وإصابة ما يقرب من 350 آخرين، وجاء تسلسل الأحداث فى بلدة خان شيخون منذ يوم الثلاثاء الماضى كالآتى:
 
١-الحدث: مقتل 100 شخص وإصابة 350 غالبيتهم من النساء والأطفال
 
٢المكان: خان شيخون بمدينة إدلب فى سوريا
 
- ٣ انتشرت لقطات مروعة لمدنيين ضمنهم أطفال بعد استهدافهم بأسلحة كيماوية
 
- ٤ الواقعة ترجع إلى شن طيران الجيش السورى غارات على بلدة خان شيخون
 
- ٥ المعارضة اتهمت الجيش السورى باستخدام غازات سامة خلال الغارات
 
- ٦ البيت الأبيض أدان الهجوم بالكيماوى وأكد أن تغيير النظام فى سوريا ليس خيارا أساسيا
 
- ٧ الأمم المتحدة قالت "استخدام أسلحة كيماوية مقلق ومزعج للغاية"
 
- ٨ الدول الأوروبية أدانت مجزرة الكيماوى واتهمت طائرات الأسد بتنفيذ الهجوم
 
-٩ الجيش السورى نفى استخدام غازات سامة
 
١٠ـ مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمناقشة الهجوم الكيميائى
 
- ١١ موسكو أعلنت استهداف الطيران السورى مستودعا لأسلحة كيميائية وصلت من العراق
 
- ١٢ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدأت التحقيق فى ملابسات الهجوم
 
١-الحدث: مقتل 100 شخص وإصابة 350 غالبيتهم من النساء والأطفال
 
٢المكان: خان شيخون بمدينة إدلب فى سوريا
 
- ٣ انتشرت لقطات مروعة لمدنيين ضمنهم أطفال بعد استهدافهم بأسلحة كيماوية
 
- ٤ الواقعة ترجع إلى شن طيران الجيش السورى غارات على بلدة خان شيخون
 
- ٥ المعارضة اتهمت الجيش السورى باستخدام غازات سامة خلال الغارات
 
- ٦ البيت الأبيض أدان الهجوم بالكيماوى وأكد أن تغيير النظام فى سوريا ليس خيارا أساسيا
 
- ٧ الأمم المتحدة قالت "استخدام أسلحة كيماوية مقلق ومزعج للغاية"
 
- ٨ الدول الأوروبية أدانت مجزرة الكيماوى واتهمت طائرات الأسد بتنفيذ الهجوم
 
-٩ الجيش السورى نفى استخدام غازات سامة
 
١٠ـ مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمناقشة الهجوم الكيميائى
 
- ١١ موسكو أعلنت استهداف الطيران السورى مستودعا لأسلحة كيميائية وصلت من العراق
 
- ١٢ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدأت التحقيق فى ملابسات الهجوم
 
المصدر : اليوم السابع

 

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