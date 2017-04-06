قلق في إسرائيل بسبب السيسي

شيماء مصطفى

قال المحلل الإسرائيلي، زئيفي سيجل، إن مع نهاية اللقاء بين الرئيس، عبد الفتاح السيسي ، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، تبين أن الملف الفلسطيني لم يكن الوحيد على طاولة المباحثات.

وأضاف المحلل الإسرائيلي، في تقرير نشر اليوم الخميس، في موقع "كل هزمان" العبري أن الحديث بين الزعيمين ركز على تطوير منظومة السلاح للجيش المصري وهو الأمر الذي أصاب المنظومة الأمنية في إسرائيل بالقلق.

ولفت سيجل، إلى أن إسرائيل أعربت عن استغرابها من توقيت الطلب المصري واستعجال السيسي على إعادة تنظيم قوات الجيش المصري في الوقت الذي تعتبر مصر واحة للاستقرار في المنطقة ولا تواجه أي تهديد من أحد بالمنطقة.

وأشار إلى أنه في حين التقى الزعيمان أمس كجزء من الجهد الفلسطيني لاستمالة قلب الرئيس الأمريكي ولفت الانتباه إلى القضية الفلسطينية فوجئ الإسرائيليون أن الحديث ركز على القضايا الأمنية أيضا.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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