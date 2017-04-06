«شربين التعليمية»: واقعة التحرش بتلميذة في حمام مدرسة «مفبركة»

التحرير

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قال عادل رمزى مدير إدارة شربين التعليمية، في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إن واقعة اعتداء تلميذ بالصف السادس الابتدائي على تلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل إحدى مدارس الإدارة، "مفبركة وواقعة مختلقة وفيلم ماسخ بسبب وجود خلافات بين أسرتي التلاميذ".

وأضاف رمزي في تصريح لـ"التحرير"، لم يحدث أي واقعة تحرش أو اعتداء جنسي أو هتك عرض ولم تحدث الواقعة داخل جدران المدرسة من الأساس، وأثبتت الكاميرات عند تفريغها أن الواقعة لم تحدث مطلقا، مشيرا إلى أن الكاميرا موجودة على بعد مترين من المكان التي حددته والدة الطفلة.

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وأضاف :"تم الكشف الطبي على التلميذة بمستشفى شربين العام، من قبل أخصائي جراحة واستشاري نسا، وأكد التقرير سلامة التلميذة تماما من أي إصابات أو اعتداءات".

وكانت ولية أمر طالب بالصف الثاني الإبتدائي، في قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، اتهمت تلميذ بالصف السادس الابتدائي في نفس المدرسة بالتحرش بطفلتها داخل دورة مياه المدرسة.