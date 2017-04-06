صور| مياه شطورة «مُحرمة» على أهالي غرب سوهاج

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افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أمس الأربعاء، محطة مياه شطورة بتكلفة مالية تقدر ب230 مليون جنيه كانت معدة لإنهاء معاناة عشرات القرى والنجوع في غرب بالمركز، ليفاجأ أهالي تلك المناطق الذين يتجاوز عددهم أكثر من 150 ألف نسمة أن المحطة تخدم قرى شرق المركز أما هم فيشربون من مياه الآبار التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والتي تسببت في مرض عدد كبير من المواطنين.



قال نائب طهطا، مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن وزير الإسكان افتتح المحطة رغم أنها تعمل رسميا منذ شهور في حين أن هناك عشرات القرى والنجوع بالمركز وخاصة قرى الجبل الغربي محرومة من مياه الشرب النقية ومن خدمة الصرف الصحي أيضا، ولم يتم إنشاء شبكات لتوصيل المياه من المحطة الجديدة لمنازلهم.

وأضاف أن الوزير وعده ببحث المشكلة والعمل علي حلها في القريب العاجل بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب، مشيرا إلى أنه لم يتم حل تلك المشكلة سيصعدها داخل المجلس.

وأضاف، أن عشرات القرى والنجوع غرب طهطا ومنها نزلة القاضي والجبيرات والكوم الأصفر وغيرهما من القرى بلا مياه شرب نقية منذ ما يقرب ربع قرن ويزيد ورغم أننا في العالم الحديث لكنا نعيش في القرون الوسطي نذهب يوميا لشراء مياه الشرب من المرشحات الأهلية إضافة إلي تفشي الأمراض بين المواطنين بسبب المياه الغير نظيفة متسائلا إلي متي تستمر معاناتنا هل ننتظر 25 عاما أخري ولاسيما أن محطة مياه شطورة تم تشغيلها ولم نستفاد منها رغم أننا الأكثر تضرر بالمدينة وكان من المقرر إنشائها المحطة لخدمتنا نحن لنفاجئ أنها تخدم قري الشرق.

وأوضح عبد الصبور السيد، أحد الأهالي أنهم يلجأون لشراء مياه الشرب يوميا من المركز أو من المرشحات الأهلية بقرية الجبيرات أو المدمر علاوة على المصاريف اليومية في ظل ارتفاع الأسعار الذي نشهده ولا نستخدم مياه الحكومة نهائيا سوى في الشرب والأكل لكون نسبة الأملاح بها عالية جدا وغالبا ما تصيب الماشية بالأمراض فما بالك بنا نحن.

فيما أكد مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أننا غير مسئولين عن التوصيل فنحن جهة تشغيل وإشراف فقط وأن المسئولية كاملة للهيئة القومية لمياه الشرب.

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وأوضح طبيب بقسم الفشل الكلوي بأحد مستشفيات المحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، أن مياه الشرب غير النظيفة هي السبب الأول في الإصابة بالفشل الكلوي في المحافظة لارتفاع نسبة الأملاح بها.