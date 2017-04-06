فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي تامر أمين، اليوم الخميس، إن «عيوب الحكومة تتمثل في البُطئ الشديد في ردة الفعل واتخاذ القرار، ما يُعطي انطباع دائمًا لدى الرأي العام بأن الحكومة نايمة في العسل، وإن إيقاع الرئيس أسرع بكثير من إيقاع الحكومة، زي الأرنب والسلحفاء».

أضاف أمين، خلال برنامجه «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «يعني مثلًا في موضوع تسمم طلاب المدارس، بعد 5 وقائع أخيرًا خرج المهندس شريف إسماعيل وقال إنه هيتم وقف الوجبات المدرسية، كما سيتم تشكيل لجنة تحقيق.. أليس واقعة تسمم واحدة يا سيادة المهندس كانت كافية بأن يكون للحكومة ردة فعل؟».