مزارعو أبو تشت: «الصرف المغطى خرب بيوتنا وبور أراضينا»

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شكا العشرات من المزارعين بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، بسبب تلف عدد من الأفدنة بناحية قرية النجمة والحمران التابعة لأبوتشت، بسبب الصرف الصحي، بحسب قولهم.

وقال عزت محمد عثمان، مزارع بمركز أبوتشت شمال المحافظة، عشرات الأفدنة من الأراضي الزراعية الواقعة بقرية النجمة والحمران، أصبحت تالفة تماماً، بسبب تعطل مواسير الصرف المغطي بالقرية، مما أدى إلى تردي خصوبة الأرض الزراعية.

وأضاف عثمان، أن المزارعين أرسلوا العديد من الشكاوي والاستغاثات إلى وزارة الموارد المائية والري، لبحث أسباب تعطل مواسير الصرف ومحاولة إصلاحها مرةً أخرى، خوفا على أراضي المزارعين، دون أي نتائج من الوزارة.

فيما أشار صبري أحمد فرغل، أحد مزارعي مركز أبوتشت، أن قرابة 13 فداناً يتبعونه ويملكهم، تلفت بسبب تعطل مواسير الصرف، إلا أن المسؤولين في محافظة قنا لم يحاولوا اتخاذ اي خطوات من اجل حل مشكلة الاهالى التى يعانون منها طيلة الفترة الماضية، مضيفا "بيوتنا اتخربت من 5 شهور بسبب المشكلة دي".

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أما الحسيني حمدي، أحد المزارعين المتضررين، أكد أنه ذهب إلى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ليعرض عليه المشكلة، عقب إرساله العديد من الشكاوي والطلبات والاستغاثات، وعدم تجاوبه مع مطالب الأهالى، إلا أنه لم يقدم للمزارعين أي حلول.

وطالب المزارع وزير الري، ووزير الزراعة واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ الإقليم بالعمل على حل مشكلة الاهالى، ومحاولة إصلاح الأعطال في مواسير الصرف المغطي، بسبب كونها تؤدي الى تردي خصوبة التربة الزراعية.

من جانبه أكد المهندس اشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أنه سوف يتم مخاطبة وزارة الري من أجل إعادة تشغيل الصرف المغطي في قرية النجمة والحمران والقري المجاورة، وذلك خوفاً علي بوار الأراضي الزراعية.