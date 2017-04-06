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علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان»

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علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان» علاء عبد المنعم: عمرو الشوبكي بحكم القانون «نائب بالبرلمان»

التحرير

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قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الدكتور عمرو الشوبكي بحكم القانون وبأصوات الشعب «نائب بالبرلمان»، لكنه لا يباشر عمله كنائب حتى الآن، لافتًا إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، دائمًا ما يقول «قريبًا سيمارس مهامه»، إلا أن ذلك لا يحدث.

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أضاف عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «ستوديو النواب»، عبر فضائية «ten»، أن  الحالية لا تدرك صحيح العلاقه بينها وبين مجلس النواب، لافتًا إلى أن إصرار رئيس مجلس النواب على عدم الإشراف القضائي على الانتخابات خطأ جسيم.

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التحرير

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