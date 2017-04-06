تامر أمين عن رئيس الوزراء: «قليل الكلام كثير الفعل.. ومظلوم إعلاميًا»

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قال الإعلامي تامر أمين، إن الحكومة لديها أزمة حقيقية في تسويق مشروعاتها وإنجازاتها، مشيرًا إلى أن الحكومة لها سلبيات والإعلام كفيل بتعرف الناس بها، لكن الإيجابيات بحاجة إلى من يسوق لها.

أضاف أمين، خلال برنامجه «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، «مظلوم إعلاميًا»، لافتًا إلى أن سماته الإيجابية تتفوق على السلبية.

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أوضح أن «إسماعيل تعرض منذ توليه منصبه للعديد من الانتقادات الحادة، إلا أنه أثبت شيئا من الكفاءة، وضبط النفس، والأداء المُتزّن، وثبت أنه رجل يملك الكثير من الأدوات الهامة، أبرزها أنه قليل الكلام وكثير الفعل، كما أنه يتعلم وازدادت خبراته خلال فترته».