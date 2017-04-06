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بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية

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بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية

الدقهلية| تلميذ بالابتدائية يحاول اغتصاب زميلته بالحمام.. وتراخي المدير يساعده هو ووالده على الهرب

استمعت النيابة العامة بشربين تحت إشراف المستشار إيهاب عيطة المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، لأقوال تلميذة بالصف الثاني الابتدائي تتهم فيها زميلها بالصف السادس بمحاولة اغتصابها داخل حمام المدرسة، وعلى الفور أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.وأكدت التلميذة في أقوالها للنيابة أنها فوجئت بزميلها يجذبها بقوة من يدها ويدخلها حمام البنين ويغلق الباب وحاول اغتصابها، حتى تم إنقاذها من قِبل مشرف المدرسة وبعض زملائها.
 
وكان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث بورورد بلاغ لمركز شرطة شربين من والدة التلميذة " ص . م .م " 7 سنوات بالصف الثانى الإبتدائى بمدرسة حسين خضير الإبتدائية بشربين تتهم فيه التلميذ " م . ن .ب " 11 سنة بمحاولة اغتصاب نجلتها بالقوة داخل حمام المدرسة، وحررت محضر بالواقعة
 
وأكدت تحريات المقدم أحمد حسين رئيس مباحث شربين صحة البلاغ وأن عدد من تلاميذ مدرسة حسين خضير الابتدائية بشربين دخلوا حمام المدرسة على صراخ إحدى التلميذات وفوجئوا بقيام التلميذ " م . ن . ب" يحاول إغتصابها، بعدما جردها من ملابسها بالقوة فاستغاثوا بالمشرفين واقتادوه إلى مكتب المدير، الذى لم يتخذ أى إجراء سوى استدعاء أولياء أمور التلميذين مما تسبب فى هروب والد التلميذ بابنه حتى لايتم القبض عليه.
 
المصدر : اليوم الجديد

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