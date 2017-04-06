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كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز''

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كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز''

 
تحدث الرئيس عبد الفتاح إلى الصحفي الأمريكي بريت بير في حوار حصري لبرنامج "سبشيال ريبورت" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عبر المترجم، واستمر الحوار لمدة 15 دقيقة و37 ثانية، لكنه قطع هذا الحوار في الدقيقة 4 و23 ثانية بكلمة إنجليزية لفتت انتباه المحاور الأمريكي.
 
عقب سؤال السيسي عن رأيه في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وإدارة الرئيس الحالي دونالد وتأكيده على وجود فوارق بين رؤية كلاهما للشرق الأوسط وطبيعة محاربة الإرهاب علق الصحفي الأمريكي على كلمات السيسي بالقول "إذا أنت ترى أن هناك فوارق بينهما؟" فأجاب السيسي بـ"Yes".
لفتت الكلمة انتباه الصحفي الأمريكي الذي مازحه "تستطيع قول "نعم بالإنجليزية!"، فأجابه أيضًا بـ"Yes".
 
 
المصدر : مصراوى

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