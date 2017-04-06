السيسي يغادر أمريكا

واشنطن- (أ ش أ):

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، واشنطن في ختام زيارة عمل للولايات المتحدة استغرقت 6 أيام، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعقد الرئيس السيسي - أيضًا - مباحثات مع أركان الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث التقى وزراء الخارجية والدفاع والخزانة ومدير الاستخبارات الأمريكية وعدد كبير من النواب الأمريكيين.

كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات مع مدير البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي.

رافق الرئيس السيسي - خلال زيارته للولايات المتحدة - وفد ضم وزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية.