بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تكرر خلال الآونة الأخيرة بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، ظهور بعض الحيوانات التي يرجع أهالي أنها "سلعوة شرسة".

بينما أشارت تقارير لمديرية الطب البيطري، بكفرالشيخ، إلى عدم قدرتها تحديد نوع الحيوان الذي ظهرت أعداد منه على مدار 20 يوماً سابقة بذات القرية، بعد أن رصدتها كاميرات مراقبة أمام منزل إحدى المواطنات هناك، مستبعدة أن يكون من نوع "السلعوة" بعد قضائها على الأعداد التي ظهرت خلال الفترات السابقة.

وكان المهندس راضي أمين، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، كلف المهندس محمد عبد الله مدير عام غرفة العمليات، وإدارة الأزمات، بديوان عام المحافظة، بمتابعة مذكرة المواطنة حنان حسن أبوشعيشع، التي تقيم بقرية إسحاقة، وصاحبة البلاغ بظهور حيوان "السلعوة" بمحيط منزلها.

ومن خلال تواصل (مصراوي) مع صاحبة البلاغ، قالت:"لا صحة، لما أدعته مديرية الطب البيطري، بقضائها على حيوان السلعوة"، مؤكدة أن كاميرات مثبتة في منزلها رصدت تلك الحيوانات الشبيهة بالسلعوة، تسير مرة أخرى بمحيطه على الطريق العام، وكان آخرها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين".

وردًا على ما ذكرته المواطنة، أشار الدكتور نشأت عبد البارى، مدير عام الطب البيطرى، إلى أن لجنة شكلت تضم طبيبين من الطب البيطرى، وشرطي من القناصة، ورئيسًا للوحدة المحلية، بشأن التعامل مع جدية البلاغ الثاني للسيدة، بناء على تكليف السكرتير العام للمحافظة، المهندس راضى أمين، عقب تقديمها مذكرة له مرة أخرى، بظهور نفس الحيوانات وهو ما أوضحته كاميرات المراقبة في وقت سابق.

وقال مدير عام الطب البيطرى، في تصريحات خاصة لـ(مصراوي):"خلال اليومين السابقين، نجحنا في اصطياد الحيوانات الغريبة، ضمن خطة أعدتها المديرية، بناء على البلاغ الأول لتلك المواطنة، شملت القضاء على 111 حيوانًا، بينهم 4 ثعالب، وحيوانين هجينين، شكلهما ما بين الثعلب والكلب، ولم يعرف فصيلتهما بعد، والباقي كلاب ضالة".