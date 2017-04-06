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وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء

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وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء

مصراوي Masrawy

مولود تشاوش أوغلو

أنقرة - (أ ش أ):

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو دعم روسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد يومين على هجوم كيمياوي تتهم أنقرة دمشق بالوقوف وراءه في خان شيخون بريف إدلب والذي أدى إلى مقتل 100 شخص وإصابة 400 آخرين.

وقال أوغلو ـ في تصريحات نقلتها قناة (العربية) الاخبارية اليوم الخميس ـ " إن حماية روسيا لهذا النظام عمل خاطيء تماما، لا أحد يمكنه تأييد هذه الجريمة ضد الإنسانية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق اليوم إنه من غير المقبول توجيه اتهامات لا أساس لها بشأن الهجوم الكيمياوي في محافظة إدلب السورية.

وقال الكرملين ـ في بيان ـ إن بوتين ناقش القضية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أنه من غير المقبول توجيه اتهامات لا أساس لها ضد أحد دون إجراء تحقيق مفصل ومحايد.

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