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مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال

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مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال

مصراوي Masrawy

صورة أرشيفية - انفجار عبوة ناسفة

مقديشيو - (أ ش أ):

لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة فى منطقة شابيلي السفلى بالصومال.

ونقلت "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسئول صومالي قوله إن الانفجار أسفر أيضا عن جرح خمسة أشخاص آخرين"، مشيرا إلى أن العبوة الناسفة الضخمة زرعت على جانب الطريق، وانفجرت أثناء مرور السيارة وأن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

ولم تعلن أية جهة - حتى الآن - مسئوليتها عن الحادث.

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