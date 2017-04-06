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صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل

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صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل

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طفلين عراقيين في الموصل (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية ضد مسلحي "داعش" في الموصل لتحرير الجانب الغربي وطرد المسلحين منه ضمن عمليات عسكرية تعرف بـ"معركة الموصل" التي انطلقت المرحلة الثانية منها في 19 فبراير الماضي.

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة كفلين يفصل بينهما سياج من الأسلاك الشائكة في بلدة حمام العليل جنوبي الموصل، حيث يوجد بها معسكر للسكان الفارين من مسلحي التنظيم.

وتشهد مدينة الموصل قتالًا عنيفًا بين القوات العراقية ومسلحي "داعش" التي انطلقت المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي واستطاعت تحرير الجانب الشرقي من المدينة، بينما تستمر العلميات لتحرير الجانب الغربي وطرد مسلحي التنظيم من المدينة التي يسيطر عليها منذ صيف عام 2014.

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