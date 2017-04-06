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الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري

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الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري

التحرير

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللأهلي، على نظيره بتروجت، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم سليماني كوليبالي للأهلي في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 78.

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شهد اللقاء إصابة أحمد حجازي، مدافع الأهلي، بشد في العضلة الضامة في الدقيقة 30، واستبدله حسام البدري، المدير الفني للفريق، برامي ربيعة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 58 نقطة ليتصدر جدول الدوري بفارق 7 نقاط عن المقاصة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 33 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

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التحرير

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