رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز

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نجح فريق الأسيوطي سبورت، في الصعود رسميًا إلى الدوري المصري الممتاز، الموسم المقبل، بعدما فاز على نظيره بني سويف، بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري القسم الثاني.

تمكن الأسيوطي من رفع رصيده إلى النقطة 68، لينفرد بصدراة الدوري، بفارق 15 نقطة عن ملاحقه سوهاج، صاحب المركز الثاني.

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تعد هذه المرة هي الثانية للأسيوطي، التي يتأهل فيها للدوري الممتاز، إذ شارك من قبل في موسم 2014-2015، الذي أنهاه في المركز قبل الأخير في جدول الدوري، ليهبط مرة أخرى في نهاية الموسم.