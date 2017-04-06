المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

شيماء مصطفى

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم التخسيس و الرشاقة

القرفة و العسل للتخسيس

المكونات

كوب ماء مغلي 250 مللتر

ملعقة قهوة قرفه

2 ملعقة عسل

التحضير

نضع القرفه على الماء المغلي جيدا ا و نغطيها حوالي 15 دقيقه و بعدها نضيف العسل و تشرب نصف الكمية قبل النومو النصف الاخر فور الاستيقاظ

تنويه

يجب اتباع نظام السعرات الحرارية 1200 كالوري مدة 6 ايام و اليوم السابع 1500 كلوري .

فوئد العسل و القرفة

1. العسل والقرفة لعلاج التهاب المفاصل

يخلط العسل مع الماء الدافيء , وتضاف اليه ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة , ويستخدم صباحا ومساءا بواسطة تدليك الجسم في مكان الألم , وقد تظهر نتائجه في معظم الحالات في غضون خمس عشرة دقيقة.

2. العسل والقرفة لمنع تساقط الشعر

لتساقط الشعر أو الصلع ، يحضر زيت زيتون ساخن ، وملعقة واحدة من العسل وملعقة من مسحوق القرفة , وتفرك على الرأس , وينتظر لمدة 15 دقيقة تقريبا قبل غسله بالماء الدافيء.

3. العسل والقرفة لوجع الأسنان

عجينة مصنوعة من مقدار ملعقة من مسحوق القرفة، ومقدار خمس ملاعق صغيرة من العسل عند وضعها على السن المؤلم (3 مرات يوميا) يقلل من الألم في غضون 15 دقيقة

4. العسل والقرفة يمكن أن تساعد في الحد من الكولسترول

ملعقتين من العسل وثلاث ملاعق من مسحوق القرفة , تمزج في 16 أوقية من الشاي، وتعطى لمريض الكوليسترول ، حيث يفترض ان يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة 10٪ في غضون 2 ساعة.كما يستخدم العسل النقي مع الطعام أحيانا للتحقق من نسبة الكولسترول.

5. العسل والقرفة لعلاج نزلات البرد

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نزلات البرد المعتادة أو الشديدة ، ينبغي أن تأخذ ملعقة واحدة من العسل الدافئ مع 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة يوميا لمدة 3 أيام.هذه العملية ستخلصهم من السعلة المزمنة والرشح، وتنظف الجيوب الأنفية.

6. العسل ومسحوق القرفة يشفي من العقم

تم استخدام العسل لسنوات عديدة في الطب لتعزيز السائل المنوي للرجال. وتؤخذ ملعقتين من العسل بالقرفة قبل الذهاب للنوم.

7. العسل والقرفة لعلاج اضطراب المعدة

تناول العسل مع مسحوق القرفة يساعد في علاج آلام المعدة. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغازات ، فينبغي تناول العسل مع مسحوق القرفة بكميات متساوية، وبذلك يخفف من الغازات وآلام المعدة.

فوائد رجيم العسل والقرفة للجسم

1-يساعد في تقليل الوزن خلال فترةٍ زمنيّة بسيطة مقارنةً مع الطرق الأخرى المستخدمة في تخفيف الوزن حتّى وإن كان الجسم يمتلك مقداراً مرتفعاً من الدهون.

2-يساهم بصورةٍ منتظمة في منع تشكيل وتراكم الدهون في الجسم، وإن لم يتمّ الامتناع عن الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية.

3-يعتبر مشروب القرفة والعسل من أهمّ المشروبات التي تعمل كمطهّر للجسم؛ حيث إنّه يساهم في تطهير الجهاز الهضمي من البكتيريا والطفيليات والفطريات.

4-يساعد في تحسين الوضع النفسي؛ وذلك من خلال تهدئة المزاج، كما يساعد على زيادة الطاقة للجسم أيضاً.

5-عند المواظبة على استخدام رجيم القرفة مع العسل فإنّ ذلك سيمنع تراكم الدهنيات في الجسم على المدى البعيد، كما أنّه يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

طريقة استخدام رجيم القرفة مع العسل

علينا أن نلتزم بنسبةٍ محدّدة من القرفة والعسل؛ حيث تتضمّن ما نسبته 2:1؛ أي نستخدم ملعقةً من القرفة المطحونة مع ملعقتين من العسل.

نستخدم القرفة من خلال نقعها في كوبٍ من الماء المغلي مدّة نصف ساعة.

نترك مزيج الماء مع القرفة حتى يبرد، ومن ثمّ نضيف كميّة العسل.

نشرب نصف المقدار الّذي حضّرناه في الليل قبل النوم، ومن ثم نغطّي ما تبقّى من الكميّة ونحفظها داخل الثلّاجة، وفي الصباح عند الاستيقاظ نشرب ما تبقّى من الكمية على الريق.

لا بدّ من الانتظام في الشرب؛ بحيث يكون قبل النوم مباشرةً، وعلى الريق عند الاستيقاظ مباشرةً، ولا بدّ أيضاً أن يكون العسل والقرفة ممزوجان بكوبٍ واحدٍ من الماء.

لا بدّ من إضافة العسل للماء المغلي بعد أن يبرد؛ وذلك لأنّ الماء المغلي يؤثّر على الخصائص والمواد الموجودة بالعسل مما يفقده قيمته.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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