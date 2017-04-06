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وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

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وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

فى مؤتمر صحفي عقده وزير والتجارة الداخلية اليوم الدكتور على المصيلحي أن وزارة التموين قامت بطباعة نحو 4.5 مليون إستمارة تحديث لبيانات البطاقات التموينية المطلوب إستكمال بياناتها.

وأشار وزير التموين بأنه تم إجراء معالجات لقواعد المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من دعم السلع التموينية حيث تبين أنه يوجد حوالي 54 مليون و455 ألف بطاقة مستكمل بياناتها، ويوجد نحو 19 مليون بطاقة منقوصة البيانات حيث أن الرقم القومي الخاص بهم لا ينطبق مع بياناتهم الفعلية ولم يقوموا بتحديث بياناتهم.

 

وأضاف وزير التموين بأن أستمارة تحديث البيانات ستكون متواجدة مع البقالين التموينيين وبالمجان، حيث يقوم المواطن بإستكمال بياناتها وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاص بها مع تلك الاستمارة وإيصال صرف السلع التموينية والذي يتضمن عبارة مطلوب تحديث البيانات.

وأكد الدكتور على المصيلحي بأن عملية تحديث البيانات بدأت من شهر إبريل الجاري وسوف تستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل، حيث أنه يمكن للمواطن الذي لم يقم بتحديث بياناته بتحديثها خلال تلك الفترة ، وإذا لم يقم المواطن بذلك فإنه سيتم حذفه من على قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، حيث أنه لا يمكن صرف مواد مدعمة لأفراد غير معروفين.

 

المصدر : مصرفايف

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