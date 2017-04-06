في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا

التحرير

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أسدل الستار على الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، أمس الأربعاء، عقب إطلاق الحكم مايك دين، صافرته معلنًا نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، بستاد ستامفورد بريدج، بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.

ومازال عمالقة الدوري الإنجليزي، يتنافسون على اللقب الأقوى في العالم، وتسعترض "التحرير" في التقرير التالي، ما قدمه أصحاب المراكز الأولي في "البريميرليج"، منذ بداية عام 2017.

تشيلسي

خاض 11 مباراة، فاز في 8، تعادل في 2، خسر مباراة وحيدة، سجل 17 هدفًا، واستقبل 8 أهداف.

توتنهام

خاض 12 مباراة، فاز في 9، تعادل في 2، خسر مباراة وحيدة، سجل 27 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.

ليفربول

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خاض 12 مباراة، فاز في 4، تعادل في 5، خسر 3، سجل 20 هدفًا، واستقبل 18 هدفًا.

مانشستر سيتي

خاض 11 مباراة، فاز في 5، تعادل في 4، خسر 2، سجل 17 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا.

أرسنال

خاض 11 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2، خسر 4، سجل 23 هدفًا، استقبل 17 هدفًا.