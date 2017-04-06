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في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا

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في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا

التحرير

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أسدل الستار على الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، أمس الأربعاء، عقب إطلاق الحكم مايك دين، صافرته معلنًا نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، بستاد ستامفورد بريدج، بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف. 

ومازال عمالقة الدوري الإنجليزي، يتنافسون على اللقب الأقوى في العالم، وتسعترض "التحرير" في التقرير التالي، ما قدمه أصحاب المراكز الأولي في "البريميرليج"، منذ بداية عام 2017.

تشيلسي 

تشيلسي

خاض 11 مباراة، فاز في 8، تعادل في 2، خسر مباراة وحيدة، سجل 17 هدفًا، واستقبل 8 أهداف.

توتنهام

توتنهام 1

خاض 12 مباراة، فاز في 9، تعادل في 2، خسر مباراة وحيدة، سجل 27 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.

ليفربول

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ليفربوووووووووووووول

خاض 12 مباراة، فاز في 4، تعادل في 5، خسر 3، سجل 20 هدفًا، واستقبل 18 هدفًا.

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

خاض 11 مباراة، فاز في 5، تعادل في 4، خسر 2، سجل 17 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا. 

أرسنال

ارسنال

خاض 11 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2، خسر 4، سجل 23 هدفًا، استقبل 17 هدفًا.

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التحرير

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