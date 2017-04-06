عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين

استمراراً لحالة عدم الاستقرار الأمني بسيناء وخاصة العريش، وقع منذ قليل اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومجموعة من المسلحين، بالقرب من محطة غاز إيباك جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ودارت الاشتباكات بين الطرفين إثر مداهمة القوات المسلحة لبؤرة مسلحة كبيرة للعناصر التكفيرية، واستشهد خلال المواجهات مجند وأصيب اثنين آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وتم نقلهم إلى المستشفى.

والمجد الشهيد هو “إبراهيم محمد علام، ويبلغ من العمر 22 عامًا من محافظة أسيوط.

بينما أصيب كل من:

المجند: مصطفي حسن عبد العظيم 22 عاما، من السويس، أصيب بطلق ناري بالساعد الأيمن.

والمجند: محمد محمود مصطفي 23 عامًا من أسيوط، مصاب بطلق ناري في الكتف الأيسر.

وأكدت مصادر أمنية على أنه تم قتل 6 عناصر تكفيرية أثناء الاشتباكات، وتم التحفظ علي جثثهم وأسلحتهم من جانب قوات الأمن.

المصدر : مصرفايف