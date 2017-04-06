أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش

كتب- محمود مصطفى:

أطلق الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، حملة تحت اسم "حياء" لمواجهة التحرش والاغتصاب.

وقال الأزهري، في تصريحات له، الخميس، إن الحملة أطلقها الدكتور محمد المسير، الأستاذ بجامعة الأزهر عام 2008، وأعاد إحياؤها مرة أخرى لنشر الفضيلة والقضاء على الرذيلة.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن حملة "حياء" تحافظ على الفتيات من العنف والتعري والتحرش والاغتصاب والخطف والظلم، وتدعو الشباب للتحلي بالأخلاق الكريمة، والقضاء على ما وصفه بـ"التسكع في الطرقات".

ولفت عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إلى أن الحملة ستدعو لمقاطعة الأفلام "الهابطة الخادشة للحياء"، والبرامج التي تُشجع على العُري والفساد ومقاطعة الأغاني الهابطة والفيديوهات غير اللائقة - على حد قوله.