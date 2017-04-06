كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، من كشف غموض العثور على فلاح فاقدًا للوعي بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر.

وتبين لقوات الأمن من خلال التحريات، استدراج الفلاح من جانب شخصين لشرائه أغنام منهما ووضعا له مادة سامة له بالشاي وسرقا منه مبلغ 15 ألف جنيهًا.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز ميت غمر بعثور عدد من الأهالي على شخص فاقدًا للوعي وسط الأراضي الزراعية وبجواره ملابس داخلية حريمي.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر بقيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس المباحث، والنقباء أحمد الشارود، وأحمد لطفي لمكان البلاغ، ليتبين لهم أن المجني عليه يدعي " ناجى.م.م"، 37 عامًا، فلاح، ومقيم قرية دماص ومصابًا بحالة إغماء، وفقدان للوعي.

وبسؤال أسرة المجني عليه، أكدوا خروجه من المنزل لشراء أغنام وبحوزته مبلغ 15 ألف جنيه.

وبتكثيف جهود البحث توصلت التحريات إلى أن المجني عليه تعرض لمحاولة سرقة بعد إقناعه من جانب كلا من "م.ع.م"، 35 عامًا، عامل عادي، "ع.ص.م"، 28 عامًا، سائق توكتوك ويقيمون بقرية دماص ببيعهما أغنامًا له بسعر جيد، وما أن وصلوا به إلى منزل المتهم الأول وضعا له مادة سامة تستخدم في قتل الآفات الزراعية بمشروب الشاي بعدما فقد الرجل الوعي واعتقدوا أنه توفي، فألقياه وسط الأراضي الزراعية ووضعوا له "ملابس داخلية حريمي" بجواره لتضليل الأمن في حالة العثور عليه، وإبعاد الشبهة عنهما.

جرى ضبط المتهمين اللذان اعترفا بارتكابهما الواقعة، وسلما المبلغ المالي الذي سرقاه من ضحيتهما.

جري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.