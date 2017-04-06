الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

نجحت شرطة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، في إعادة فتاه تركت المنزل؛ بسبب سوء معاملة والدها.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، إخطار من الخدمات الأمنية المعينة برصيف المحطة، بتواجد فتاة لفترة طويلة دون استقلالها أي قطار.

تبين بالفحص، نها تدعى "م. ع"، ١٥ عاما، قررت تركها لمنزلها، بسبب سوء معاملة والدتها لها، فتم التوصل إلى والدها، وأبدى رغبته في استلام ابنته، وتعهد بحسن رعايتها.

وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.