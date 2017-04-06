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ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها

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ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها

حصل "مصراوي" على أقوال الطفلة التي عاشرها والدها جنسيا بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تقدم عم الطفلة ببلاغ إلى قسم شرطة البدرشين، يتهم شقيقه الأصغر بمعاشرة طفلته البالغة من العمر 10 أعوام.

وأكد مقدم البلاغ، أنه لاحظ مؤخرا إصابة الطفلة لحالة إعياء شديدة، لكنها كانت ترفض الإفصاح عن أي شئ، لكنها روت له كافة التفاصيل عقب إصراره على معرفة الحقيقة، خاصة مع ملاحظته طرد والده لشقيقه من المنزل.

وقالت الطفلة، إن والدها لم يكتف بمعاشرتها جنسيا عقب وفاة والدتها منذ نحو 9 أعوام، بل كان يفعل الشئ ذاته مع عمتها 11 عاما.

وأمام اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجبزة لقطاع الجنوب، أضافت الطفلة، أن والدها اصطحبها إلى إحدى المساجد القريبة من المنزل، وكرر فعلته نحو 3 مرات؛ بسبب طرده من المنزل.

وقام العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، باستدعاء والد المتهم، الذي أكد أنه قام بطرده من المنزل في وقت سابق بسبب هذه الأفعال، لافتا بأنه كان يستعين بأصدقاء نجله لتلقينه وصلة من الضرب وطرده خارج المنزل.

"أنا كبير في السن، مابقتش قادر أعمله حاجة"، يقول والد المتهم، إنه نهر نجله عدة مرات، وطالبه بعدم تكرار فعلته، خاصة أنه غادر محبسه منذ فترة قصيرة حيث كان محبوسا على ذمة إحدى القضايا.

وأمر اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بعمل التحريات اللازمة، وكشف كافة ملابسات الواقعة.

بدورها، أمرت النيابة العامة بعرض الطفلتين على مصلحة الطب الشرعي، وأوصت بإرسال كافة ملابسهما ومتعلقاتها الشخصية لفحصها، وإعداد تقرير وافٍ عن الحالة الصحية لهما.

 

المصدر : مصراوى

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