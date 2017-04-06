علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

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قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، إن أداء النائب يرتبط بضميره الوطني والمصالح العليا للوطن، وهذا يسمو فوق أي انتماء أو أي ائتلاف، مشيرًا إلى أن المعارضة الإصلاحية التي يقوم بها دائمًا تصب في مصلحة الوطن.

أضاف عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «ستوديو النواب»، عبر فضائية «ten»، أن إصدار تشريع لتنظيم شؤون القضاء أمر في منتهي الخطورة على المجتمع نفسه، مشيرًا إلى أن «استقلال القضاء ليس ميزة للقضاء، وهدفه هو حصول المواطن على العدل، ولا يعني تدخل أحد في الأحكام القضائية فقط بل يشمل عدم التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم».

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تابع أن البرلمان سلطة مستقلة والقضاء سلطة أيضًا مستقلة، مشيرًا إلى أن تصادم السلطتين هو شيء خطير للغاية، معقبًا: «لو حصل ده البلد هنبقى في حوسة»، لافتًا إلى أن قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج، خاصةً أننا طالما نتغنى باستقلال القضاء.