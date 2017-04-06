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بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا

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بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح  لواشنطن، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ، والتي تُختتم اليوم الخميس، كانت من الأهمية بمكان، حيث بحثت قضايا عديدة ومهمة، كما أن العلاقات الثنائية كانت في الصدارة.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «تصريحات ترامب ومسئوليه كانت كلها لدعم السيسي، وكان هناك احتفاء قوي جدًا بسيادته»، موضحًا أنه مما لا شك فيه أن القمة المصرية الأمريكية سيكون لها تأثير مباشر على وضع السياسي والاقتصادي.

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التحرير

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