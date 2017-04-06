بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُختتم اليوم الخميس، كانت من الأهمية بمكان، حيث بحثت قضايا عديدة ومهمة، كما أن العلاقات الثنائية كانت في الصدارة.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «تصريحات ترامب ومسئوليه كانت كلها لدعم السيسي، وكان هناك احتفاء قوي جدًا بسيادته»، موضحًا أنه مما لا شك فيه أن القمة المصرية الأمريكية سيكون لها تأثير مباشر على وضع مصر السياسي والاقتصادي.