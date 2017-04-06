أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة

Google+ Print
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة «الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، اتفاق اعتماد اتحاد البريد العالمي لمركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة، ليكون المركز المعتمد للمنظمة الدولية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية؛ لتدريب الكوادر البريدية بالمنطقة.

جاء ذلك بمبنى الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة السويسرية برن، بحضور السفير هشام سيف الدين سفير في سويسرا، ولفيف من القيادات البريدية أعضاء الاتحاد. 

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اعتماد مركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة من اتحاد البريد العالمي يأتى لدعم سبل التعاون مع البلدان العربية والإفريقية، والتأكيد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات، ونتيجة إدراك المجتمع البريدي الدولي للطفرة التي يشهدها البريد المصري حاليا، من تحسن وتطور في مستوى الأداء، وتنوع في الخدمات وفق تقييمات مستوى الأداء الذي يتابعه الاتحاد البريدي العالمي دوريا.

شاهد أيضا

 وأوضح الصغير أن البريد المصري يسعى إلى أن يكون مركز التدريب والبحوث الإقليمي أول مركز عربي إفريقي يُقدم خدماته التدريبية والبحثية والاستشارية للدول الأعضاء؛ بهدف دعم سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات في مجالات تقديم الخدمات البريدية والتدريب إلى مختلف البلدان الشقيقة، من خلال توفير كافة أشكال الدعم الفني في مجال التدريب من واقع ريادة مصر ومكانتها الإقليمية. 

مركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة يقع في المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي، ويتوافق في تجهيزاته مع أعلى مستويات التدريب العالمية التي أهلته لهذه المكانة الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة