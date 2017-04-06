«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة

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وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، اتفاق اعتماد اتحاد البريد العالمي لمركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة، ليكون المركز المعتمد للمنظمة الدولية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية؛ لتدريب الكوادر البريدية بالمنطقة.

جاء ذلك بمبنى الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة السويسرية برن، بحضور السفير هشام سيف الدين سفير مصر في سويسرا، ولفيف من القيادات البريدية أعضاء الاتحاد.

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اعتماد مركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة من اتحاد البريد العالمي يأتى لدعم سبل التعاون مع البلدان العربية والإفريقية، والتأكيد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات، ونتيجة إدراك المجتمع البريدي الدولي للطفرة التي يشهدها البريد المصري حاليا، من تحسن وتطور في مستوى الأداء، وتنوع في الخدمات وفق تقييمات مستوى الأداء الذي يتابعه الاتحاد البريدي العالمي دوريا.

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وأوضح الصغير أن البريد المصري يسعى إلى أن يكون مركز التدريب والبحوث الإقليمي أول مركز عربي إفريقي يُقدم خدماته التدريبية والبحثية والاستشارية للدول الأعضاء؛ بهدف دعم سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات في مجالات تقديم الخدمات البريدية والتدريب إلى مختلف البلدان الشقيقة، من خلال توفير كافة أشكال الدعم الفني في مجال التدريب من واقع ريادة مصر ومكانتها الإقليمية.

مركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة يقع في المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي، ويتوافق في تجهيزاته مع أعلى مستويات التدريب العالمية التي أهلته لهذه المكانة الدولية.