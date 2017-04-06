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بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

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بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

قام الإعلامي عمرو أديب بعرض وظيفة حقيقية خلال برنامجه “كل يوم” على الشعب المصري بقيمة 17 ألف دولار، أي بما يعادل 400 ألف جنيه مصري، وذلك في شهرين فقط، وأضاف أديب أن هذه الوظيفة يعشقها كل المصريين.

وأضاف أديب، خلال برنامجه الذي يذاع على قناة “ON E” الفضائية، أن معهد فرنسا لطب الفضاء وعلم وظائف الأعضاء أعلن بالفعل عن احتياجه لمتطوعين للبقاء في الفراش لمدة 60 يوماً، وذلك مقابل الحصول على 17 ألف دولار.

 

وذلك لرصد انعدام الوزن على جسم الإنسان، وسيستلقي المشاركون في سرير المستشفى لمحاكاة الظروف على متن محطة الفضاء الدولية، ويبحث الموقع عن 24 متطوع يظلون مستلقين لمدة 60 يوم، وعلق أديب على الوظيفة قائلاً “شغلانة سهلة، والشعب المصري هيحبها أوي، يعني تعمل الشغلانة اللي انت بتحبها”.

المصدر : مصرفايف

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