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حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت

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حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت

التحرير

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تعرض أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة في العضلة الضامة، في مباراة الأهلي وبتروجيت، المقامة حاليًا بستاد السلام.

أسفرت الإصابة عن عدم قدرة حجازي على استكمال اللقاء، ليتم استبداله باللاعب رامي ربيعة.

وحرص حسن شحاتة، المدير الفني لفريق بتروجيت، على مواساة اللاعب عقب خروجه، إذ توجه إليه وصافحه أثناء توجهه إلى مقاعد البدلاء برفقة طبيب الفريق.

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ويخضع حجازي للأشعة، صباح غد الجمعة، على أن يقوم بفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الفريق.

يذكر أن اللاعب تعرض للإصابة في العضلة الضامة، قبل مباراة وادي دجلة، بمسابقة الدوري.

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التحرير

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