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عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق

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عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق

ارتفعت البيض في الاسواق المحلية بنحو 15%، بالتوافق مع ارتفاع الدواجن خلال الفترة السابقة، ومع قرب مناسبة عيد شم النسيم قفزت أسعار البيض نحو 3 جنيهات للطبق الواحد بالمحال التجارية، ليصبح سعر الطبق 35 جنيه.
وقال تجار في السوق، أن هذه الأسعار سوف ترتفع أكثر من ذلك بكثير كلما اقتربنا أكثر من يوم عيد شم النسيم، بسبب ارتفاع الطلب على البيض، خلال هذه المناسبة، كمظهر من مظاهر الإحتفال بشم النسيم، إضافة إلى ارتفاع نفقات وتكاليف الإنتاج الخاصة بأمهات الدواجن المنتجة للبيوض.
ومن جانب آخر كان للباعة رأي في سبب ارتفاع اسعار البيض حسب ما رصدته قناة صدى البلد الفضائية، حيث قال أحد الباعة في محل لبيع البيض، أن سبب إرتفاع سعر البيض يعود إلى رفع المستوردين لأسعار السلع، وخاصة مع اقتراب موعد إفطار الصائمين من إخوتنا المسيحيين، وأضاف أن هذه الزيادة أثر على حركة البيع، فقل الطلب وسادت حالة من الركود في الاسواق ، في حين يرى صاحب سوبر ماركت، أن سبب إرتفاع أسعار البيض يعود لارتفاع أسعار الدواجن، وأضاف أن الزيادة في الوقت الحالي مناسبة بالمقارنة مع السلع الأخرى.

 

المصدر : مصرفايف

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