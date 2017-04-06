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بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا

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بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا

التحرير

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أعلنت شركة "أودي" الألمانية، عزمها إطلاق سيارتها السيدان الفاخرة "A8” الجديدة، بإمكانيات متطورة على مستوى القيادة الذاتية غير المعتمدة على العنصر البشري.

وبحسب مجلة "أوتو نيوز"، فإن السيارة المتطورة سيتم طرحها في إسبانيا، ومن المقرر أن تتمتع بقدرات على السير في الكثافات المرورية بسرعات 60 كم/ ساعة.

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وتمثل السيارة الجديدة المستوى الثالث الأكثر تطورًا من تقنيات القيادة الذاتية للسيارات، والتي تتنافس بها العديد من الشركات العالمية.

وتعتمد السيارة السيدان الفاخرة على وجود العنصر البشري بدور مشروط، بحيث لا يتدخل سوى حين ملاحظته لخلل واضح في أنظمة القيادة الذاتية التي تزود بها السيارة.

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التحرير

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